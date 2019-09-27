ارتفاع أسعار منتجات النفط بعد عقوبات أمريكية

تفيد مصادر في قطاع الشحن البحري وبيانات رفينيتيف أن أسعار شحن النفتا والمنتجات النفطية النظيفة الأخرى من الشرق الأوسط إلى اليابان قفزت 13 بالمئة إلى أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على وحدات ناقلات لشركة كوسكو الصينية.



وقفزت أسعار استئجار ناقلات الخام والمنتجات النفطية مع تحاش المتعاملين للسفن المرتبطة بشركة كوسكو لناقلات الشحن (داليان) بعد إعلان العقوبات.



وارتفع مؤشر الشحن القياسي لسفن الرحلات الطويلة من الفئة 1 التي تستطيع نقل 55 ألف طن من المنتجات النظيفة من الشرق الأوسط إلى اليابان فوق 107 اليوم الجمعة على معيار ورلدسكيل الذي يستخدمه القطاع لحساب مصاريف الشحن، حسبما ذكرت مصادر تجارية وملاحية.



وقال سمسار سفن "العقوبات رفعت ورلدسكيل خلال الليل. سفن كوسكو داليان تخدم بالأساس خطوط التجارة المتجهة من الخليج العربي إلى الشرق الأقصى".



يأتي ارتفاع أسعار الشحن أيضا بعد فورة شراء من أرامكو السعودية للمنتجات النفطية مثل النفتا من الهند وأوروبا عقب هجمات على منشأتين للشركة قلصت الإنتاج بشدة.



وقدر مصدران أن تكلفة نقل النفتا على ناقلة من الفئة 1 على هذا المسار قد زادت نحو 100 ألف دولار للرحلة الواحدة.



وقال سمسار السفن إن أسعار الشحن على هذه الفئة من الناقلات تأثرت بدرجة أكبر من ناقلات الفئة 2 (التي تستطيع حمل ما يصل إلى 75 ألف طن من المنتجات) لأن كوسكو لناقلات الشحن تملك عددا أكبر من ناقلات الفئة 1 مقارنة مع الفئة 2.