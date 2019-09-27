قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.



وأسفرت جهودها فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة عن ضبط 25122 مخالفة مرورية، و166 قضية بيئة.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية والتأمينية المناسبة والكافية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة منافذ البلاد.