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تقارير ومتابعات

استمرار توافد الآلاف على النصب التذكاري لتأييد السيسي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:27 م
جريدة الدستور
عبدالله هشام - آية سالم
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استمر المواطنون في التوافد على منطقة مدينة نصر، للمشاركة في مسيرة "في حب مصر"، التي سوف تنطلق، عصر اليوم الجمعة، وحرص الآلاف من المواطنين على المشاركة فيها.

وتوافد الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة، على النصب التذكاري في مدينة نصر؛ للمشاركة في مسيرة "في حب مصر".

وكان هناك العديد من الدعوات من قبل المواطنين، بدأت من صباح اليوم الجمعة، فى مسيرة "فى حب مصر"، التي تقام في حي مدينة نصر، تأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمواجهة الشائعات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية، والتي رفضها المواطنون، مما دفعهم لعمل مسيرات مؤيدة في مواجهة الإرهاب ومع الدولة المصرية.

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