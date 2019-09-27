صور.. المئات أمام جامعة كفر الشيخ: "بنحبك يا سيسي"

نظم المئات من أبناء محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية أمام جامعة كفر الشيخ، لإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورفضهم لكل دعوات الفوضى التي دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية.



ورفع أبناء المحافظة، الأعلام المصرية، وصورا للرئيس السيسي، ولافتات كتبوا عليها عبارات مُؤيدة للرئيس، ومنها: "تحيا مصر، وأفرم يا سيسي وإحنا معاك، ويسقط الخونة والإرهابيين أعداء الوطن، ولا للتخريب، ولا للإرهاب".



وأكد المشاركون، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى اهتماما كبيرا بتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ، وافتتاح المشاريع القومية المهمة، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار فيها، منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2014م.



الجدير بالذكر، أن محافظة كفر الشيخ تشهد حالة من الاستنفار الأمني، حيث كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط ديوان عام محافظة كفر الشيخ، ومبنى مديرية الأمن، وجامعة كفر الشيخ، والمقرات الشرطية، والمنشآت الحكومية، والمساجد، والكنائس، للتدخل السريع في حالة حدوث أية أعمال شغب.