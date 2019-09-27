الكرملين: نأمل بتوفير الظروف المناسبة لاستئناف الرحلات الجوية بين روسيا وجورجيا

أعرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف عن أمله بتوفير الظروف المناسبة لاستئناف الرحلات الجوية بين روسيا وجورجيا.



وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، "إن الرحلات الجوية كان قد تم تعليقها، ولم يتم إلغاؤها إلى الأبد"، مضيفا: "نأمل بأن يتم توفير الظروف اللازمة والمناسبة لاستئناف هذه الرحلات الجوية".



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن في وقت سابق أن استئناف الرحلات الجوية إلى جورجيا سيكون أمرا صائبًا، مؤكدا أن الغالبية في جورجيا أدركت النتائج العكسية للاستفزازات ضد روسيا في جلسة الجمعية العامة البرلمانية الدولية الأرثوذكسية.