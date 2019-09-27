قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.



وأسفرت جهودها فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة عن ضبط 15 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما اتخاذ كل التدابير والإجراءات الأمنية والتأمينية المناسبة والكافية لإحكام السيطرة الأمنية على كل منافذ البلاد.