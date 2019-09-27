أهالي المنيا: الدعوة للخروج ضد الدولة هدفها التخريب

شهدت شوارع مراكز ومدن محافظة المنيا حالة من الهدوء والاستقرار بين المواطنين، الذين مارسوا أمور حياتهم اليومية بصورة طبيعية، حيث فتحت المحلات التجارية والورش الصناعية أبوابها كالمعتاد، وخرج الأهالي عقب صلاة الجمعة لقضاء مصالحهم.



ولم تشهد المناطق المعروفة بأنها مناطق ساخنة بمدينة المنيا، مثل منطقة أبو هلال، والتي كانت معقل التيارات الإسلامية، حيث يوجد بها مسجد عمر بن الخطاب، والذي كان معقل جماعة الإخوان المنحلة، ومسجد الرحمن معقل الجماعات الإسلامية، أية حالات خروج على القانون أو مظاهرات معارضة.



كما لم يشهد ميدان بالاس، والذي أطلق عليه ميدان الشهداء، أية تجمعات أو مسيرات سواء مؤيدة أو معارضة، وسط حالات رفض من المواطنين للدعوات الخارجية من بعض ممن وصفوهم بأنهم خونة ومجرمين، مؤكدين أن دعواتهم للخروج ضد الدولة هي دعوة لتخريب الوطن وعودة للأيام السوداء.



من ناحية أخرى قامت أعداد كبيرة من الأتوبيسات تحمل المئات والآلاف من الأهالي والمواطنين بالسفر للقاهرة للمشاركة في المسيرات المؤيدة للدولة وللرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش.



وأكد عامر هيكل أمام وخطيب بالأوقاف، أنه سافر للقاهرة اقتناعا منه بمسيرة التنمية والأمن والأمان في البلد، مضيفا: "وحتى أقول للقنوات الإخوانية إن مصر ليست هي الخائن محمد علي، ولا قنوات "مكملين" و"الشرق" ولا أي شخص يقبض مقابل إيذاء بلده، ونحن رايحين نقول للرئيس حمد لله على السلامة، حيث كان في مهمة قومية".



وأضاف "هيكل" أن ذهابه وباقي المواطنين للمشاركة في تأييد الرئيس "رسالة لمن طالبنا بعدم الذهاب بدعوى أنه كمين وفخ، وأقول لهم إن مصر بلد جميل، ونحن نعشق ترابها، وأن مصر أكبر من أي شخص يتكلم عنها بسوء".