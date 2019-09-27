"في ضهرك يا سيسي".. مسيرات ضخمة لعمال مصانع كليوباترا بالسويس (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو يرصد مسيرات ضخمة لعمال مصانع كليوباترا بمحافظة السويس لدعم الدولة المصرية ورفض الفوضى.



وظهر العمال، رافعين أعلام مصر، وصورا للرئيس عبد الفتاح السيسي، هاتفين: "في ضهرك يا سيسي"، رافضين دعوات العنف والتخريب التي يدعو لها جماعة الإخوان الإرهابية.

