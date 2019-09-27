معلمو مطروح يشاركون في تأييد ودعم السيسي

شارك أعضاء النقابة الفرعية للمعلمين في محافظة مطروح، صباح اليوم الجمعة، في تظاهرات حب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ودعمه لاستقرار أمن البلاد ضد جماعات الإخوان الإرهابية.



وقال مفتاح الجراري، نقيب معلمي مطروح، إنه شارك اليوم عددا من أعضاء نقابة المعلمين ورؤساء اللجان في محافظة القاهرة، لدعم عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمحافظة على استقرار وأمن مصر.



وأوضح نقيب معلمي مطروح أنه لا بد من دعم رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة التنمية التي أخذها على عاتقه ونبذ العنف والإرهاب والعمل على مصلحة المواطن وأمنه واستقراره، مطالبا بتكاتف الشعب المصري ضد جماعة الإخوان الإرهابية.