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عون: الرئيس وحده لا يمكنه أن يحقق كل ما يريده

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:22 م
جريدة الدستور
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أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، إنه " ليس هناك أي خطر على لبنان" فيما يتعلق بأزمة شح الدولار الأمريكي في السوق اللبنانية.

جاء ذلك بحسب مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في تصريحات أدلى بها عون في لدى عودته صباح اليوم الجمعة إلى بيروت عقب مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد على ضرورة تكاتف الجميع لتنفيذ الإصلاحات لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية القائمة وعلى وجوب أن يساعد الرأي العام اللبناني في تحقيق الإصلاحات، مؤكدا إن "رئيس الجمهورية لا يمكنه وحده أن يحقق كل ما يريده ولا بد من تعاون الجميع".

وفيما يتعلق بوجود ضغوط خارجية تمارس على لبنان في الموضوع الاقتصادي قال "هناك بعض الضغوطات وهي ليست جديدة"، مؤكدا "ضرورة التريث قبل إطلاق أي موقف في هذا الخصوص وقبل تبيان الحقيقة، ولا سيما فيما يتعلق بأزمة الدولار".

وفي ظل تراجع وتيرة تدفق الدولار إلى لبنان يشكو المستوردون فى قطاعات حيوية (المحروقات والطحين) من عدم توافر الدولار الأمريكي في المصارف بالسعر الرسمى مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مما يضطرهم لشرائه من شركات الصيرفة بأسعار بدأت تتجاوز 1600 ليرة مما يرتب عليهم خسائر كبيرة.

واعتبر عون أن " الاعلام له دور كبير في المساعدة"، محذرا من "شائعات كثيرة أطلقت حول الوضع المالي والناس تفاعلت معها خوفا رغم التطمينات"، مؤكدا أن "الأزمة الأخيرة تحتاج إلى معالجة فورية"، مشيرا إلى أن الورقة الاقتصادية التي تم التوافق عليها قبل أسابيع في اجتماع لقادة القوى السياسية والتي تتضمن 49 بندا تتعلق بمشروع الموازنة للعام 2020 تهدف إلى "تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وإلا فإن الوضع سيتفاقم أكثر".

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