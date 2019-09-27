كرنفال «حب وتأييد» للسيسي في ميدان «هشام بركات»

يتجمع المصريون اليوم الجمعة، في الساعة الرابعة عصرا، في ميدان هشام بركات وشارع النصر أمام النصب التذكاري، للتعبير عن دعمهم للدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة في مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، ليصبح التجمع في ميدان هشام بركات وكأنه كرنفال احتفالي في حب مصر.



ويأتي تجمع المصريين في الرابعة عصر اليوم، ردا على كل محاولات الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى في البلاد، والدعوات التخريبية التي أطلقها مؤيدو الإخوان في الخارج والداخل.



يذكر أن الجماعة الإرهابية حاولت خلال الأيام الماضية حشد المواطنين من خلال قنواتها للتخريب في كافة محافظات مصر، إلا أن المصريين قرروا إحباط هذه المحاولات بتجمعهم اليوم في مدينة نصر.