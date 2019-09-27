الجمعة 27 سبتمبر 2019 الموافق 28 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تدعو إلى تعويض الدول منخفضة الانبعاث الحراري

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:40 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الجمعة، الدول المتسببة في كثرة انبعاث لغازات الاحتباس الحراري إلى تعويض الدول منخفضة الانبعاث عن الأضرار البيئية التي تتعرض لها.

وقال خان- خلال كلمته في اجتماع حول "إشراف البيئة على مخاطبة الفقر لتحقيق التنمية المستدامة" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية- "إن حزبه زرع نحو 1.1 مليار شتلة بهدف محاربة التغير المناخي في إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غرب باكستان".

وأضاف أن حكومته حددت هدفًا لزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء البلاد، وأن باكستان من بين الدول العشر الأولى التي تواجه آثار تغير المناخ.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

حبس مسن هتك عرض طفل فى حلوان

منذ حوالي 8 ساعات

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من السيسي على دعوات الفوضى والتخريب (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

بتر قدم الطفلة "جنى" ضحية تعذيب جدتها في الدقهلية

ads

الصور

image description

مصر تنتفض ضد دعوات التخريب

image description

صور وصول السيسي إلى القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة

image description

صور حفل تامر حسنى فى جامعة مصر

image description

فيديو.. مسن يخترع ماكينة تشكيل حديد لذوي الاحتياجات الخاصة

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

الأكثر قراءة

أول تعليق من السيسي على دعوات الفوضى والتخريب (فيديو)

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

النص الكامل لكلمة السيسي في المطار: «لا تقلقوا»

إلهام شاهين: "دفنوني حية وشفت الدود بعيني"

أيام زمان

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

"بيخاف من الدم".. محمود المليجي يكشف مفاجأة عن شخصية فريد شوقي

الصحة

5 أسباب شائعة لاحتناق العين باللون الأحمر

دراسة أمريكية: التلوث يصيب الأطفال بالاكتئاب

حب الشباب في سن المراهقة قد يكون حالة التهابية طبيعية

5 طرق لعلاج ارتفاع السكر فى الدم

الرئيس نيوز

بينها الأوبرا والسادات.. إغلاق 4 محطات مترو للصيانة

وزير التنمية المحلية يستقبل رئيس هيئة المعونة الأمريكية لبحث التعاون المشترك

المواطنون يتوافدون على النصب التذكاري في مدينة نصر لتأييد السيسي

الوزراء يطالب بالإبلاغ عن أي رسائل تحريضية عبر «واتس آب مصر»

منوعات

أرسيلور للصلب تدرس بيع بعض أصولها في كندا والبرازيل

الجيش الروسي يطلق قمرًا جديدًا في إطار منظومته للإنذار المبكر

إنقاذ 300 شخص مقيدين بسلاسل داخل منزل شمال نيجيريا

"جوجل" يحتفل بـ21 عاما على إنشائه

كشكول

"العربي" عضواً بمجلس جامعة بنها لمدة عامين

ضمان الجودة تعتمد "لغة عربية" الأزهر بإيتاي الباردوي

سبع: "طنطا الجامعي" الثالث في إنهاء قوائم الانتظار

دراسة تحذر: "التلوث" قد يدفع طفلك للانتحار

إسلام سياسي

رسالة إلى العالم من أمام "المنصة": المصريون يرفضون دعوات التخريب

إخواني منشق: الجماعة ستلجأ لاغتيال عدد من أتباعها لإلصاق الجريمة بالدولة

إخواني منشق يكشف أساليب الجماعة في الحرب على مصر خلال الفترة المقبلة

منشق يحذر من الخلايا الإخوانية النائمة


زيت وسكر

الجيزة تتلقى 1000 طلب للتصالح في مخالفات البناء

رئيس جهاز 6 أكتوبر يزور معرضاً للمنتجات السيناوية بالمدينة

“مياه البحر الأحمر” :حملةً لتطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب بالمدارس والمعاهد الأزهرية

وزير الإسكان: إنشاء 514 بيتا و32 وحدة سكنية بمشروع إسكان الروضة بمدينة رأس غارب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم صارت الخيانة وجهة نظر!
مدحت بشاى
«متحدون».. سراج على المنارة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد عبده.. أول مُفتٍ مستقل لمصر
جمال طه
استهداف «أرامكو» والتوافق الإيرانى الأمريكى
المزيد

الثقافة

بيت المعمار المصري يحتفل بيوم العمارة العالمي

رواية ترصد ظاهرة زواج القاصرات باليمن

عرض "أمير البهجة" بمسرح سيد درويش

رضا عبد الرحمن: المنظمة العربية الأمريكية للثقافة تدعم الفنانين

صفحتنا ع الفيس بوك