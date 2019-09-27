شيلفي يغيب عن مباراة فريقه بسبب الإصابة

كشف ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم أن لاعب خط الوسط جونجو شيلفي سيغيب عن الفريق "لأسابيع قليلة" بسبب إصابته بتمزق في أوتار الساق.



وقال بروس في تصريحاته للصحفيين اليوم الجمعة، إن لاعب خط وسط ليفربول السابق، تعرض للإصابة خلال المباراة أمام برايتون قبل أيام.



وقال بروس "جونجو شيلفي يعاني من تمزق من الدرجة الثانية في أوتار الساق، وسيغيب لأسابيع قليلة."



ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه نيوكاسل، صاحب المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، لمواجهة ليستر سيتي بعد غد الأحد.

