"كاذبون بالفطرة".. وقائع كشفت كذب الإخوان وفبركتهم للفيديوهات

اعتادت قنوات الإخوان وخاصة "الجزيرة" على فبركة الأحداث والفيديوهات لإثارة البلبة والرأى العام، ولكن كشفت السوشيال ميديا والأشخاص وبعض الفنانين كذب قناة الجزيرة وغيرها من القنوات المحرضة ضد الدولة، وترصد "الدستور" أبرز الوقائق التى فبركت فيها الجزيرة الفيديوهات.



خلال الأيام الماضية، نشر قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، مقطع فيديو، لتظاهرة مزعومة، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بينما كانت ميادين الدقهلية خالية حسب برامج التوك شو المصرية، وحينها عرض الإعلامى عمرو أديب، فيديو للمظاهرة المزعومة، حيث يهتف المشاركون فيها كلمة "حرية" بلهجة غير مصرية، مضيفًا: "والله لو فيه مظاهرة لأجيبهالكم هنا، ولو مفيش هقولكم مفيش، ولو في حاجة اتعملت على السريع وخلصت، هقولكم برضوا".



فضحتهم السوشيال ميديا أيضًا عندما تداولوا فيديو يقولون أنها تظاهرات فى السويس، تداولوا نفس الفيديو بعدها بيوم على أنه تظاهرات فى الإسكندرية مما يوضح كذب وتضليل الإخوان، وأوضح رواد السوشيال ميديا فبركة الإخوان للمظاهرات حيث يظهر رجل يرتدى جلابية ويحمل الهاتف المحمول في السويس والإسكندرية خلال توقيت واحد.



وفضح الفنان محمد رمضان قناة الجزيرة أيضًا منذ أيام قليلة بعدما قامت بفبركة فيديو له وعرضته على أنه مظاهرات.



وعلق محمد رمضان على هذا الفيديو من خلال تصريحات تلفزيونية له قائلًا: "شوفت منكر بعيني وشوفت تزوير"، لافتًا إلى أنه فيديو قديم جدًا خاص بجمهوره، وليس له أي علاقة بالأحداث الحالية.



ولفت الفنان، إلى أن قناة الجزيرة حذفت لوجو الموقع، الذي نشر الفيديو، وقامت بفبركة، مؤكدًا أن هناك كره شديد جدًا من جانب قناة الجزيرة لمصر، متابعًا: "ناس عندها غشاوة على عنيها وعلى عقولها ومش قادرة تستوعب ولا تصدق الباطل".