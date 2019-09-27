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عالم

العثور على أكثر من 300 شخص مكبلين في نيجيريا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:34 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال متحدث باسم الشرطة النيجيرية، اليوم الجمعة، إنها أنقذت أكثر من 300 شخص معظمهم أطفال كانوا مكبلين في مبنى بمدينة كادونا في شمال البلاد.

وذكرت الشرطة أن الكثير من الأطفال كانوا مكبلين بسلاسل معدنية حول كواهلهم، وأضاف أن المبنى يضم مدرسة إسلامية وأن سبعة اعتقلوا.

وقال ياكوبو سابو المتحدث باسم شرطة كادونا، "حكومة الولاية تقدم الطعام الآن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام أو أكثر".

وأردف قائلا: "تعرفنا على طفلين من بوركينا فاسو أما معظم الأطفال فقد أحضرهم آباءهم من ولايات شمال نيجريا في الأغلب"، وذكر أن المعتقلين كانوا معلمين في المدرسة.

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