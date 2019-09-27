«الدفع قبل الطلاق».. هل يحمي «قانون التأمين الموحد» حقوق الزوجات؟

العاشرة صباحًا، تتلقى عزة ربيع، 35 عامًا، ورقة من مُحضر، وبعد الاطلاع عليها تكتشف أنها ورقة طلاقها، الأمر كان مزهلًا تمامًا لأن الزواج كان يتم بالشكل الأمثل، حتى تغيرت سلوكيات الزوج.



تشير السيد الثلاثينية إلى أنّه، "تزوجنا عن حب، ومررنا بأيام صعبة، حتى تحوّل زوجي إلى شخص عنيف رغم محاولاتي معه لإنجاح هذا الزواج، تطورت الخلافات إلى حد الضرب والإهانة على أتفه الأسباب، كنت أعيش على أمل أن يأتي عليه يوم وتتغير سلوكياته، ولكن لم يحدث شيئًا من هذا".



تابعت السيدة: "تحملت هذه الزيجة، حتى بطبعه الذي كان يزداد سوءًا مع الوقت، وصٌدمت عندما وصلتني ورقة الطلاق، قررت بعدها استرداد حقوقي منه كالمؤخر والنفقة على الأطفال، وطرقت أبواب محكمة الأسرة بعد أن فشلت في إقناعه بالإنفاق على طفليه بطريقة ودية، فأقمت ضده دعوى نفقة".



"سنوات ضاعت من عمري بين أروقة المحاكم بحثًا عن حقي أنا وأطفالي، ولكني فشلت لأنه دائم السفر خارج البلاد حسب ظروف عمله، وأنا هنا أعيش في دوامة القضايا، وانتظر يوم تنفيذ أي حكم ضده".



عزة ليست السيدة الوحيدة التي وقعت ضحية لقضايا النفقة والمؤخر التي لم يُبت فيها لسنوات طويلة في محاكم الأسرة، بالإضافة إلى تعرض الكثير منهن لابتزاز الزوج وعدم دفعه المستحقات المالية.. لتستعد على أساس هذا الخيط الهيئة العامة للرقابة المالية، لتقديم مشروع قانون جديد يحفظ حقوق السيدات المصريات ويُحد أيضًا من ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع المصري خاصةً خلال الفترة الأخيرة.



يتضمن مشروع "قانون التأمين الموحد"، فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، وهو عبارة عن مبلغ مالي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة يدفعه الزوج عند عقد القِران.



ومن المقرر عقب انتهاء الهيئة من مشروع القانون، تقديمه لمجلس الوزراء وأخذ الرأي عليه، ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته في دور الانعقاد المقبل والأخير، الذي سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل.



وكان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قد أكد في أكتوبر من العام الماضي على ضرورة مراجعة قضية الطلاق، لأن ما لا يقل عن 4200 سؤال حول الطلاق تم إرسالها إلى دار الإفتاء المصرية الشهرية، وهو رقم يشير إلى معدل متزايد من ظاهرة الطلاق في البلاد.



تتردد زينب علي، 35 عام، على المحامين ومحاكم الأسرة، بحثًا عن حقوقها المالية هي وأطفالها، وذلك بعدما استوفت الأوراق المطلوبة للحصول على حقوقها، بعدما طلقها زوجها غيابيًا بحجة إهمالها وعدم الاهتمام به.



وتابعت علي أنها بدأت تبحث عن حقوقها في المحاكم، معلقة "فجأة لقيت نفسي في دوامة كبير، بعد ما طلقني زوجي فجأة دون سابق إنذار، على الأقل كان أخبرني، ولكنه طعنني وغدر بي، وتجاهل تضحياتي من أجله هو وأولادنا".



اختتمت السيدة: "حتى الآن لم استطع أخذ حقي منه؛ لأن المحاكم روحها طويل وخاصة في قضايا الأسرة، وأتمنى أنا وكل المطلقات بتنفيذ أي قوانين تنصف حقوقنا أمام الرجل في هذا المجتمع، وإذا تم تنفيذ قانون التأمين عند عقد القرآن فاعتقد أنه سيكون رادع لكثير من الأزواج، وسيفكرون جيدًا قبل الطلاق أو تهربهم من دفع مستحقاتنا".



بحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت معدل الطلاق في مصر، مسجلة 220 ألف حالة خلال عام 2018، خاصة في المحافظات الحضرية في مقدمتها القاهرة التي سجلت أعلى معدل للطلاق بنسبة 4.3%، يليها جنوب سيناء بنسبة 4.2%، وبورسعيد 3.9%، والإسكندرية 3.8%.



في خطاب ألقاه في يناير 2017 خلال عيد الشرطة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبلغه أن حوالي 40% من الزيجات السنوية تنتهي بالطلاق بعد خمس سنوات وهكذا بدأ البرلمان في إصدار قانون يعطي فرصة للمقدمين على الطلاق للمراجعة في أن يكون الطلاق من خلال المأذون وأمامه وإبطال الطلاق الشفوي.





دكتور محمد دويدار، أستاذ الفقه المقارن بجامعة أزهر القاهرة، يقول إن الشريعة حدّدت حقوق المرأة إذا ما تم عقد القران عليها، وأحكام الأسرة مرجعها الأساسي الشريعة الإسلامية وأي قانون يخالف ما وضحته الشريعة هو حرام شرعًا، موضحًا أن هناك خلط ما بين عدم إقرار الحقوق الشرعية وبين عدم إنفاذ سلطة ولي الأمر لتطبيق هذه الحقوقـ، أو حتى التباطؤ في تنفيذها.



يضيف "دويدار" لـ "الدستور"، أن مشروع القانون له شق إيجابي كبير، ولطالما كان مقترح القانون الهدف منه تعجيل إجراءات التقاضي بحيث لا يحدث إجحاف بحق الزوجة وهو ما يؤيده، ولكن إذا كان المقترح يرمي إلي أن يفرض علي الزوج أثر مما فرضته الشريعة الإسلامية فهو لا يؤيده، ولفت إلى أنه مازال مشروع القانون قيد الدراسة، فلا بد أن تنظر له اللجنة الدينية في البرلمان.



وكان مجلس الوزراء قد قرر القيام بمبادرة "مودة" بهدف الحد من معدلات الطلاق المرتفعة التي تعاني منها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.



في هذا الصدد أوضح كامل عدلي، محام، أن عدد كبير من المشكلات المالية في مصر سببها إهدار الحقوق المالية للزوجة، لذلك فإن هذا القانون سيكون له أثر إيجابي في الحد من الصراعات في محاكم الأسرة، ولفت إلى فكرة إنشاء صندوق تأمين لمواجهة حالات الطوارئ في حال الموافقة على مشروع القانون والعمل به.



وأضاف "عدلي"، أن هذا القانون سينصف المرأة، لأن معظم قضايا الأسرة والطلاق في مصر تتعلق بمشاكل مادية، ولكن بتطبيق هذا القانون سيجنب الزوجة عذابات المحاكم وسيوفر عليها عناء القضايا التي تستنزف الوقت والجهد والمال، مستطردًا أن المقترح لا يخالف الأصل العام للشريعة الإسلامية التي كفلت للمرأة حقوقها، وهو ما يهدف إليه مشروع القانون.



بلغ عدد حالات الطلاق في عام 2015 نحو 199.8 ألف حالة بمعدل طلاق سجل 2.2 حالة لكل ألف من السكان.، بينما في عام 2016 بلغ عدد حالات الطلاق نحو 192 ألف حالة بمعدل طلاق سجل 2.1 حالة لكل ألف من السكان، وفي المقابل عام 2017 وصلت نحو 198.2 ألف حالة بمعدل طلاق سجل 2.1 حالة لكل ألف من السكان، حتى وصل في عام 2018 نحو 211.5 ألف حالة بمعدل طلاق سجل 2.2 حالة لكل ألف من السكان.



هذه الأرقام المرتفعة دفعت مشيخة الأزهر إلى تدشين وحدة لم الشمل للصلح بين الأزواج المختلفين حتى لا يصلوا لمرحلة الطلاق بهدف الحد من الظاهرة وتبعاتها، في الوقت الذي أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإكترونية حملة تحت اسم "الوحدة" بهدف حماية الأسرة من التفكك، على أن يكون دورها العملي زيارات ميدانية للمراكز والقرى، والصلح بين الأزواج المتخاصمين، وخصصوا رقمًا موحدًا للتواصل مع تلك الوحدة.

