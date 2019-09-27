مدبولي يبحث فرص إقامة محطات تحلية مياه عملاقة في مصر

رئيس الشركة: ننفذ إحدى أكبر محطات التحلية في العالم و"مصر بلدنا ونعمل هنا كأننا في السعودية يطمئنون على استثماراتنا ونتوسع فيها"



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع محمد عبد الله أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة " أكوا باور" المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه؛ وذلك لمناقشة فرص إقامة محطات تحلية مياه جديدة في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى لمشروعات تحلية المياه، وأنها تستهدف الاعتماد كليًا على مثل هذه المشروعات في المدن الساحلية.



وأضاف رئيس الوزراء: أنشأنا في الفترة الأخيرة عددًا من محطات التحلية، تنتج ما يزيد على مليون م3/ يوم، ونحتاج حاليًا أكثر من محطة عملاقة بطاقة إنتاجية تٌقدر بـ"مليون م3/يوم"، وطلب مدبولي من رئيس شركة "أكوا باور"، خلال الاجتماع، تقديم عرض لتنفيذ عدد من محطات المياه المحلاة وتشغيلها، على أن تشتري الدولة المياه المنتجة من الشركة.



من جانبه، قال رئيس شركة "أكوا باور" السعودية إن الشركة لديها استثمارات كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنها تعد واحدة من كبريات الشركات في مجال تحلية المياه حول العالم التي تعمل بأحدث التقنيات، وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الشركة تقوم حاليًا ببناء واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم في أبو ظبي، بطاقة إنتاجية 950 ألف م3/ يوم، وكذا محطة لتوليد الطاقة، لافتًا إلى وجود انخفاض كبير في الفترة الحالية في تكلفة إنتاج متر المياه بواسطة التحلية.



وأضاف أبو نيان أن "أكوا باور" هي أكبر منتج للمياه والكهرباء في عٌمان، وأنها تنتج أكثر من 40% من المياه المحلاة في السعودية، وأنها كذلك مستعدة لإنشاء محطات على أعلى مستوى من التقنيات بما يتناسب مع حجم الدولة المصرية.



وأوضح أن الشركة ستقدم عرضا بتنفيذ عدد من محطات تحلية المياه في مصر خلال الأسبوع المقبل قائلًا: "مصر هي بلدنا، ونحن نعمل هنا كأننا في السعودية، ومطمئنون على استثماراتنا، ونتوسع فيها".



تجدٌر الإشارة إلى أن شركة "أكوا باور" تعمل في عدد من مشروعات الطاقة في مصر، منها مشروع "بنبان" بأسوان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 160 ميجاوات، بتكلفة 190 مليون دولار، ومشروع آخر في كوم أمبو بأسوان في مجال الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، فضلًا عن مشروع ثالث في الأقصر بنظام الدورة المركبة باستثمارات مليار دولار.