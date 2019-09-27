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عالم

الفرنسيون يكرمون جاك شيراك

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:21 م
جاك شيراك
جاك شيراك
وكالات
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تكرم فرنسا الجمعة، رئيس الدولة الأسبق جاك شيراك الذي توفي أمس عن 86 عامًا أمضى 12 سنة منها في قصر الإليزيه، وسط توارد ردود الفعل على غياب سياسي كبير ازدادت شعبيته بعد خروجه من السياسة.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الخميس، في نهاية كلمة تليفزيونية مستذكرًا إنجازات سلفه أن جاك شيراك "يدخل التاريخ وسيفتقده كل منّا بعد اليوم".

وقال إن شيراك رفع لواء "فرسا مستقلة وأبية، قادرة على الوقوف ضد تدخل عسكري غير مبرر حين رفض عام 2003 غزو العراق بدون تفويض من الأمم المتحدة".

وحضر مئات الأشخاص منذ مساء الخميس إلى قصر الإليزيه لتوقيع سجلات المعزين التي ستبقى مفتوحة للجمهور حتى الأحد في رواق المقر الرئاسي، أمام صورة ضخمة للرئيس السابق الراحل، وتدوين كلمات "وداع للرئيس المحبوب" بحسب ما أوردت صحيفة "لو باريزيان" الجمعة.

وسيقام تكريم شعبي يستند إلى "العلاقة القوية التي كان جاك شيراك يقيمها مع الفرنسيين" بعد ظهر الأحد في صرح "الإنفاليد" في باريس، حيث سيكون بإمكان الفرنسيين إلقاء نظرة أخيرة على النعش عشيّة يوم حداد وطني الإثنين.

وسيوارى الرئيس السابق الثرى الاثنين في مراسم خاصة تقتصر على العائلة في مقبرة مونبارناس حيث ترقد ابنته لورانس التي توفيت عام 2016.

وتوفي جاك شيراك الذي كان مريضًا منذ سنوات عدة "بسلام وبدون معاناة" محاطًا بأقربائه صباح الخميس في منزله في شارع تورنون بوسط باريس، المدينة التي كان رئيس بلديتها على مدى 18 عامًا، والتي شكلت له بوابة إلى الرئاسة عام 1995.

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