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مصر

البدء في تنفيذ مبادرة زراعة الأسطح بـ"بيت القاهرة"

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:20 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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بدأت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها في تنفيذ مشروع "مبادرة زراعة الأسطح" بالمركز البيئي الثقافي التعليمي التابع للوزارة (بيت القاهرة) بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى giz، وذلك فى إطار ما وجهت به الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة من أهمية زراعة الأسطح وزيادة المساحات الخضراء فى تحسين البيئة وتنقية الهواء من خلال تغيير مكان الزراعة التقليدي باستخدام تقنيات الزراعة بدون تربة.

وأكدت الوزارة في بيان لها قبل قليل، أن زراعة أسطح المباني والمنشآت يعد مظهرا حضاريا ووجها جديدا للزراعة في المدن حتى تعود المساحات الخضراء كمتنفس طبيعى للمواطنين، وتمد الفرد باحتياجاته من الأكسجين من خلال تقليل التلوث البيئي الناتج عن زيادة مساحات المباني والمنشآت مع قلة الغطاء النباتي، كما أن زراعة الأسطح تساعد على التخلص من المهملات التى تخزن بها وتتسبب فى تشويه المظهر الجمالى للمبانى، وتحد من تواجد الكائنات الضارة نتيجة معيشتها بالأسطح المهملة.

وأضافت: أن المشروع ينفذ بسطح مبنى بيت القاهرة الفسطاط بنظام المراقد الخشبية لزراعة العديد من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية بأنواع وألوان مختلفة مع مراعاة، وجود نظام لضبط الري وصرف المياه يضمن توفير الماء والعناصر اللازمة للنمو.

وتعمل زراعة أسطح المباني على الحد من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على المبنى نتيجة عملية البخر من النباتات وأحواض الزراعة، وكذلك منع أشعة الشمس المباشرة من الوصول لسطح المبنى وهو ما يؤدي إلى انخفاض حوالي ٧ درجات مئوية في الدور الأخير عن المباني المماثلة التي لا تزرع أسطحها بحسب آخر الإحصائيات عن هذا الملف.

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