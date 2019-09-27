هنا الزاهد تعود لـ "انستجرام".. ماذا قالت؟

طمأنت الفنانة هنا الزاهد جمهورها لأول مرة بعد أزمتها مع المرض، حيث نشرت صورة جديدة لها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة على "انستجرام".



وعلّقت هنا على الصورة قائلةً: "شكرا لكل واحد.. بجد أن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله".



يذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي، كانا قد احتفلا بزفافهما يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري.‏

وتعرضت هنا الزاهد مؤخرًا، لحالة إعياء شديدة بسبب تناولها بعض الوجبات الآسيوية التي لم تستطع معدتها تحملها بشكل جيد، وهو ما جعل زوجها "أحمد فهمي" يذهب بها للمستشفى للاطمئنان على صحتها.