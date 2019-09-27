الاتحاد الدولي للتنس يعيد انتخاب الأمريكي هاجرتي رئيسًا له

أعلن الاتحاد الدولي للتنس اليوم الجمعة، خلال اجتماعه السنوي المنعقد في لشبونة، إعادة انتخاب

الأمريكي ديفيد هاجرتي رئيسا له لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام.



وحقق هاجرتي فوزا كبيرا في الجولة الأولى من التصويت، أمام ثلاثة مرشحين آخرين من بينهم الأيرلندي ديف ميلي.



وكان هاجرتي قد انتخب رئيسا للاتحاد للمرة الأولى في 2015، ولم تشهد فترته الأولى انتقادات، وقد أجرى إصلاحات كبيرة على بطولة كأس ديفيز لفرق التنس.