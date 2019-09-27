روسيا: يمكن لواشنطن أن تخفف من حدة التوتر في علاقاتنا مع أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة يمكن أن تصبح منبرًا للحد من التوتر في العلاقات بين بلاده وأوكرانيا، بالتزامن مع التقدم الإيجابي بين البلدين.



وقال فيرشينين: "إنني ألاحظ في هذا الصدد التبادل الأخير للمحتجزين بصيغة 35 مقابل 35، ونحن نراقب عن كثب تطورات الأوضاع وندرك مدى ثقل الإرث الذي تركه النظام الأوكراني السابق برئاسة بيترو بوروشينكو للقيادة الجديدة وسيكون من الصعب التغلب عليه، لكننا نعتقد أن هذا التقدم في العلاقات الثنائية يستجيب لمصالح كلا البلدين، ومن هنا فقد تصبح ساحة الأمم المتحدة طريقا نسير فيه للحد من التوتر، ومع ذلك فإن جميع الإشارات الإيجابية التي نراها تحدث فقط على أساس ثنائي".



وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين أن بلاده شهدت في الأعوام الأخيرة إقدام الجانب الأوكراني على عرض عدد من مشاريع القرارات المناهضة لروسيا في الأمم المتحدة، وتابع قائلا: "إننا نود أن يبقى هذا في الماضي، دعنا نرى كيف سيتصرف الممثلون الأوكرانيون الجدد في الأمم المتحدة، حيث إنه من السابق لأوانه أن نحكم على أي شيء".



يُشار إلى أن كلا من روسيا وأوكرانيا أفرجتا يوم 7 سبتمبر الحالي عن 35 محتجزا، وكذلك 24 عسكريا أوكرانيا قاموا باختراق الحدود الدولية الروسية، بالإضافة إلى إطلاق سراح رئيس موقع وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية كيريل فيشينسكي في اليوم ذاته بقرار من المحكمة الأوكرانية.