هيئة الصرف تزيل 584 حالة تعدٍ في 12 محافظة

واصلت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ حملات إزالة موسعة لكافة التعديات على شبكة المصارف بمختلف المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على المياه، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.



وقال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، إن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة.



وأكد مدين، استمرار أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.



وأوضح رئيس الهيئة، إنه تم خلال شهر سبتمبر الحالي تنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت "584" إزالة موزعة على إقاليم الصرف في 12 محافظة، منها إزالة (230) إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا، و(80) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا، و(61) إزالة بنطاق إقليم صرف غرب الدلتا، و(98) إزالة في نطاق إقليم مصر الوسطى، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 "71773".