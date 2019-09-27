صور.. الآلاف من أهالي بورسعيد يتوجهون للقاهرة لتأييد الرئيس

توجه الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إلى محافظة القاهرة، للمشاركة في الفعاليات المؤيدة لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والمجددة الثقة فيه وفي الجيش المصري والشرطة وكافة مؤسسات الدولة.



ورفع المشاركون أعلام مصر، وصور الرئيس السيسي، ولافتات ورقية كتب عليها عبارات: "تحيا مصر، سيسي سيسي أنت رئيسي، الجيش والشعب والشرطة أيد واحدة، يسقط الخونة والإرهابيين، لا للتخريب، لا للإرهاب".



وتشهد محافظة بورسعيد انتظام العمل بكافة المرافق والخدمات الأساسية، خاصة مرفق المعديات ومواقف السيارات والمخابز، كما انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل موانئ المحافظة عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية، في الوقت الذي يؤدي المواطنين مهام حياتهم اليومية بصورة طبيعية.