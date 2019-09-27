إبراهيم العربي عضوًا بمجلس جامعة بنها

وافق مجلس جامعة بنها في جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس، على ضم المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لعضوية مجلس الجامعة من الخارج لمدة عامين، وذلك لخبرته الطويلة في العمل العام.



وأكد السعيد حرص إدارة الجامعة على التعاون مع الشخصيات العامة والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط والتكامل بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المحلي.



من جانبه أعرب "العربي" عن سعادته بالانضمام إلى مجلس جامعة بنها؛ لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات علمية وتعليمية مميزة، فضلا عن دورها في خدمة أهالي القليوبية.



وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد تقدم باقتراح لأعضاء مجلس الجامعة، بضم المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لعضوية مجلس الجامعة من الخارج، وذلك لخبرته الطويلة في العمل العام، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس.