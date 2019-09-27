الجمعة 27 سبتمبر 2019 الموافق 28 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
مباريات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
مباريات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
مصر تنتفض ضد دعوات التخريب
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:11 م
مصر
قسم المحافظات
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ ثلث ساعة
إلهام شاهين: "دفنوني حية وشفت الدود بعيني"
منذ يومين
الرئيس السيسى: لن يتم بناء سد النهضة على حساب الإضرار بحصة مصر
منذ حوالي 6 ساعات
استعدادات ضخمة أمام المنصة لاستقبال مؤيدى الرئيس السيسى (صور)
منذ حوالي 17 ساعة
الرقصة الأخيرة.. كيف تخطط «الإرهابية» للتحرك الآن؟
الصور
مصر تنتفض ضد دعوات التخريب
صور وصول السيسي إلى القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة
صور حفل تامر حسنى فى جامعة مصر
فيديو.. مسن يخترع ماكينة تشكيل حديد لذوي الاحتياجات الخاصة
مباراة فوز الزمالك على الاتحاد
الأكثر قراءة
أول تعليق من السيسي على دعوات الفوضى والتخريب (فيديو)
منذ حوالي 4 ساعات
بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب
منذ حوالي 13 ساعة
النص الكامل لكلمة السيسي في المطار: «لا تقلقوا»
منذ ساعة الا ربع
إلهام شاهين: "دفنوني حية وشفت الدود بعيني"
منذ ثلث ساعة
المزيد
أيام زمان
سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن
منذ حوالي 8 ساعات
"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين
منذ حوالي 22 ساعة
حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه
منذ يوم
"بيخاف من الدم".. محمود المليجي يكشف مفاجأة عن شخصية فريد شوقي
منذ يومين
المزيد
الصحة
5 أسباب شائعة لاحتناق العين باللون الأحمر
منذ 38 دقيقة
دراسة أمريكية: التلوث يصيب الأطفال بالاكتئاب
منذ ساعتين و 42 دقيقة
حب الشباب في سن المراهقة قد يكون حالة التهابية طبيعية
منذ حوالي 3 ساعات
5 طرق لعلاج ارتفاع السكر فى الدم
منذ حوالي 14 ساعة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
بينها الأوبرا والسادات.. إغلاق 4 محطات مترو للصيانة
الرئيس نيوز
وزير التنمية المحلية يستقبل رئيس هيئة المعونة الأمريكية لبحث التعاون المشترك
الرئيس نيوز
المواطنون يتوافدون على النصب التذكاري في مدينة نصر لتأييد السيسي
الرئيس نيوز
الوزراء يطالب بالإبلاغ عن أي رسائل تحريضية عبر «واتس آب مصر»
منوعات
أرسيلور للصلب تدرس بيع بعض أصولها في كندا والبرازيل
منذ ساعة و 26 دقيقة
الجيش الروسي يطلق قمرًا جديدًا في إطار منظومته للإنذار المبكر
منذ أقل من ساعتين
إنقاذ 300 شخص مقيدين بسلاسل داخل منزل شمال نيجيريا
منذ أقل من ساعتين
"جوجل" يحتفل بـ21 عاما على إنشائه
منذ ساعتين
المزيد
كشكول
كشكول
"العربي" عضواً بمجلس جامعة بنها لمدة عامين
كشكول
ضمان الجودة تعتمد "لغة عربية" الأزهر بإيتاي الباردوي
كشكول
سبع: "طنطا الجامعي" الثالث في إنهاء قوائم الانتظار
كشكول
دراسة تحذر: "التلوث" قد يدفع طفلك للانتحار
إسلام سياسي
إسلام سياسي
رسالة إلى العالم من أمام "المنصة": المصريون يرفضون دعوات التخريب
إسلام سياسي
إخواني منشق: الجماعة ستلجأ لاغتيال عدد من أتباعها لإلصاق الجريمة بالدولة
إسلام سياسي
إخواني منشق يكشف أساليب الجماعة في الحرب على مصر خلال الفترة المقبلة
إسلام سياسي
منشق يحذر من الخلايا الإخوانية النائمة
زيت وسكر
الجيزة تتلقى 1000 طلب للتصالح في مخالفات البناء
رئيس جهاز 6 أكتوبر يزور معرضاً للمنتجات السيناوية بالمدينة
“مياه البحر الأحمر” :حملةً لتطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب بالمدارس والمعاهد الأزهرية
وزير الإسكان: إنشاء 514 بيتا و32 وحدة سكنية بمشروع إسكان الروضة بمدينة رأس غارب
مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم صارت الخيانة وجهة نظر!
مدحت بشاى
«متحدون».. سراج على المنارة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد عبده.. أول مُفتٍ مستقل لمصر
جمال طه
استهداف «أرامكو» والتوافق الإيرانى الأمريكى
المزيد
الثقافة
بيت المعمار المصري يحتفل بيوم العمارة العالمي
منذ أقل من ساعتين
رواية ترصد ظاهرة زواج القاصرات باليمن
منذ ساعتين
عرض "أمير البهجة" بمسرح سيد درويش
منذ ساعتين و 6 دقيقة
رضا عبد الرحمن: المنظمة العربية الأمريكية للثقافة تدعم الفنانين
منذ ساعتين و 18 دقيقة
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News