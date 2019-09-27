النص الكامل لكلمة السيسي في المطار: «لا تقلقوا»



«متخافوش من حاجة» بهذه الجملة طمّأن الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بعد انطلاق دعوات من جماعة «الإخوان» الإرهابية بالتظاهر، اليوم الجمعة.





وحرص عدد كبير من المصريين على استقبال الرئيس السيسي، صباح اليوم، في مطار القاهرة الدولي، فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. «متخافوش من حاجة» بهذه الجملة طمّأن الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بعد انطلاق دعوات من جماعة «الإخوان» الإرهابية بالتظاهر، اليوم الجمعة.

وكان في استقبال السيسي أيضاً رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، ورئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، ووزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ووزير العدل، المستشار محمد حسام عبدالرحيم.



ووجه السيسي رسائل عدة في مقابلة تليفزيونية تحدَّث فيها إلى الشعب المصري حول الدعوات التخريبية التي تحرّض على إثارة الفوضى والشغب في مختلف أنحاء البلاد.

وقال «السيسي» إنَّ الشعب المصري أصبح الآن أكثر وعياً من ذي قبل، مشدداً على أنَّه لا يمكن تزييف الواقع أو خداع المواطنين، كما أنَّه ليس هناك ما يدعو للقلق لأن مصر بلد قوي بالمصريين.



وأضاف أنَّ الإعلام له دور كبير في توعية المواطنين، وهناك صورة كاذبة يتم رسمها مثلما حدث في الماضي لتقديم صورة غير حقيقية للواقع.



ورداً على سؤال حول دعوات التظاهر، قال الرئيس: «كنا بنتكلم من أسبوع قبل ما نسافر فى الموضوع ده، يا مصريين خدوا بالكم مش هيسيبوكوا تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة».

وتابع: «هي حرب بيننا وبينهم، هي مجموعة قد كده والشعب كله تصدقوهم إزاي؟، والإعلام عليه دور أكبر وعّوا الناس أكتر، مصر مكانها كبير قوي ومكانة مصر بشعبها».



واختتم السيسي حديثه قائلاً: «لو طلبت من المصريين النزول سيستجيب الملايين مثلما حدث يوم التفويض، وتكون رسالة للعالم، متخافوش من حاجة».