قتلى وجرحى من الشرطة العراقية والقبض على دواعش بالموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الجمعة، بسقوط قتلى وجرحى من الشرطة جراء انفجار عبوة، والقبض على عناصر من داعش في الموصل.



وقال العميد محمد الجبوري، الناطق باسم قيادة عمليات نينوى، إن"عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية للشرطة المحلية في ناحية الشورة، جنوب الموصل، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة رابع بجروح".



وعلى صعيد آخر، قال المصدر إن"القوات الأمنية ألقت القبض على تسعة من عناصر داعش، بحوزتهم أسلحة مختلفة في عملية أمنية نفذتها اليوم في ناحيتي الشورة والقيارة جنوبي الموصل"، موضحا أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة العمليات للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.



ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب البلاد، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش الذي ينفذ عمليات مسلحة مختلفة ضد القوات الأمنية والمدنيين، أجبرت عشرات العوائل على النزوح إلى مدينة الموصل.