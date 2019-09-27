رسميًا.. فريتز كيلر رئيسًا لاتحاد الكرة الألماني

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم في اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة في فرانكفورت، تولي فريتز كيلر رئاسة الاتحاد.



وكانت لجنة استكشافية قد أوصت بأن يتولى كيلر 62 عاما الرئيس السابق لنادي فرايبورج، رئاسة الاتحاد الألماني خلفا لراينهارد جريندل الذي رحل عن المنصب في أبريل الماضي.



وقد كان كيلر المرشح الوحيد للرئاسة في الجمعية العمومية التي ضمت 257 وفدا.



وسيكون على رأس المهام التي تنتظر كيلر في المنصب، استعادة النظام بأكبر اتحاد رياضي وطني في العالم، والذي يشهد ثالث رئيس له خلال خمسة أعوام.



وكان راينهارد جريندل قد استقال من رئاسة الاتحاد في أبريل بعد الاعتراف بتلقيه ساعة يد قيمتها ستة آلاف يورو كهدية، من الرئيس السابق للاتحاد الأوكراني، وتولى رينهارد راوبول وراينر كوخ رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت.