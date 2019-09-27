ضبط هارب من حكم بالسجن 5 سنوات بحوزته سلاح في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن 5 سنوات، بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بالقناطر الخيرية.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ضبط المدعو "وليد س ف لـ"وشهرته "وليد المكسيكي" 27 سنة، عاطل ومقيم أبوالغيط الهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 12215 لسنة 2013م جنايات قسم الوراق جيزة – سرقة بالإكراه الحكم 5 سنوات مراقبة تبدأ من 30-8-2018م، وتنتهى في 30-8-2023م المحرر عن هروبة المحضر رقم 12284 لسنة 2019م، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جراما ومبلغ مالي 180 جنيها وهاتف محمول.



بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.