أنشطة مديرية الزراعة في كفر الشيخ خلال أسبوع

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، عن أنشطة المديرية خلال الأسبوع الماضي.



وذكر بيان صادر عن مديرية الزراعة بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، أنه قد تم تنظيم ندوة إرشادية عن محصول الكتان بقاعة المديرية يوم 25 سبتمبر، وندوة عن تكثيف محصول القطن بمركز سيدي سالم يوم 26 سبتمبر، كما تم مرور الحملة القومية لمحصول الذرة بمركز الرياض يوم 17 سبتمبر، وتنظيم يوم حصاد لمحصول الذرة ضمن برنامج ترشيد المياه يوم 25 سبتمبر، وتم توزيع أسمدة في جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة يوريا 44389 طن ونترات 20063 طن حتى يوم 15 سبتمبر.



وأضاف البيان، أنه تم إزالة التعدي على الأرض الزراعية فى جميع قطاعات المحافظة الزراعية لعدد 19 حالة لمساحة أكثر من 2 فدان فى المدة من 15 حتى 21 سبتمبر، كما تم حصاد صيفى موسم 2019م في جميع قطاعات المحافظة الزراعية "أرز 219690 فدانا، وذرة 84033 فدانا" حتى 25 سبتمبر، وتم زراعة بنجر على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة 47015 فدانا حتى يوم 23 سبتمبر، وزراعة شتوى "برسيم" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة 16998 فدانا حتى يوم 25 سبتمبر.



وأوضح بيان مديرية الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم تدوير قش الأرز على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية على النحو التالي: "كبس 177842 طنا، وفرم 72074 طنا، وتشوين 161999 طنا، وعمل مواقع تجميع عدد 71 موقع بـ27070 طنا، وعمل كومات سماد عضوى لعدد 121 كومة بـ387 طنا، وتحرير عدد 10 محاضر حرق لمساحة 3.15 فدان" حتى يوم 25 سبتمبر، بالإضافة إلى جنى 10115 فدانا على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، وكانت نسبة التفتيح 46%.



وتابع البيان، أنه تم أيضًا مكافحة 381985 فدان آفات أولى للقطن من "التربس، والمن، والأكاروس، والجاسيد، والقارضة، والحفار، واللطع، والفاكس الحديث"، وتم عمل رش وقائي أول، ورش وقائي ثاني، ورش وقائي ثالث، ورش وقائي رابع، هذا العام على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 26 سبتمبر 2019، كما تم مكافحة 3718 فدان بنجر من "دودة ورقة قطن" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 26 سبتمبر، فضلًا عن تطهير قنوات الري والمصارف الزراعية على مستوى محافظة كفر الشيخ "المراوي أكثر من 19.500 كيلو متر والمصارف لأكثر من 27.500 كيلو متر" حتى يوم 26 سبتمبر، ولمدة أسبوع.