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سر عضلات ياسمين صبري القوية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:16 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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بجسم ممشوق ورياضي يحمل القوة في عضلاتها لحرصها على ممارسة الرياضة بشكل مستمر للمحافظة على صحتها وشكل جسمها المثالي.

من الألعاب الرياضية التي تحرص على ممارستها النجمة ياسمين صبري، السباحة وحصلت من خلالها على العديد من الميداليات، وتساعد هذه الرياضة على تحسين الدورة الدموية، وتقوية العضلات، والتخلص من التوتر وتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

ومن المعروف أن اليوجا تلعب دورًا أكبر بكثير من مجرد إعادة تحديد شكل القوام، موضحًة لقد ساعدت ممارسة رياضة التأمل وتدريبات التنفس على إطلالة مميزة لها في جميع المناسبات.

كيك بوكسينج
ومن فوائد رياضة الكيك بوكسينج للفتيات تعمل على تقوية عضلات الجسم، وتساعد في حرق الدهون وبالتالي خسارة الوزن، وازالة التوتر والضغط العصبي ويمنح المرأة الشعور بالثقة والقوة، كما أنها دائمًا ما تمارس رياضة الوقوف على اليدين نوعًا من أنواع رياضة اليوجا،والتي تحرص على ممارستها بأكثر من شكل، ويساعد هذا النوع على تحسين عملية الدماغ والحالة المزاجية والتخلص من الضغط العصبي وبالتالي تطوير القدرات العقلية والذهنية، كما يساعد على تقوية عضلات اليدين والكتفين.

ووفقًا لمجلة فوج قالت مدربة اليوجا فريدة أبو الدهب، عن النجمة ياسمين صبري " لا شيء أهم من أن يتمكن جسمكِ من رفع وزنكِ"، وكانت النجمة المصرية قد نسبت الفضل في تمتعها بجسد رياضي بطبيعته إلى ممارستها للسباحة، وهي الآن تحافظ على رشاقتها بالتردد على دروس اليوجا يوميًا، كما أنها تمارس رياضة تمارين البلانك بجميع أشكالها مما يكون عضلات جذع قوية، وتثبيت منطقة الجذع بالكامل.
وضعية اللوتس

وهي عبارة عن الجلوس مع ثني الرجلين، وهي من ضمن تدريبات اليوجا التي تعمل على تحسين الحالة النفسية، وتمنح الشعور بالطاقة والحيوية والتخلص من الضغط العصبي، كما أنها تقوي أيضًا عضلات الجسم وبالتحديد الظهر، وتعد من أشهر أنواع اليوجا.

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