كبار رجال الدولة يستقبلون السيسي عقب عودته من الولايات المتحدة

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب عودته إلى أرض الوطن بعد المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وكان في استقبال الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وزير العدل محمد حسام عبدالرحيم وعدد كبير من مسئولين وكبار الدولة.