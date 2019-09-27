نيبالي يتسلق 13 قمة جبلية خلال 6 أشهر

تسلق النيبالي نيرمال بورجا جبل ماناسلو، مسجلا رقما جديدا بصعود قمة 13 جبلا من بين أعلى 14 قمة في العالم خلال ستة أشهر، وفقا لما أعلنه منظم بعثته اليوم الجمعة.



ويقوم بورجا، الجندي السابق بالجيش البريطاني، البالغ من العمر 36 عاما، بمهمة تسلق أعلى 14 قمة جبلية في العالم خلال 7 أشهر.



وصرح تانيسوار جوراجاي المسئول بشركة رحلات القمم السبعة في كاتماندو "لقد نجح في تسلق ماناسلو (8163 مترا) صباح اليوم الجمعة".



وواجه تحدي بورجا عقبة عندما أغلقت السلطات الصينية قمة شيشابانجما، القمة الرابعة عشر بين أعلى قمم العالم، متعللة بمسألة السلامة بما في ذلك ظروف الطقس السيئة.



وغرد بورجا يوم الاثنين الماضي قبيل توجهه إلى ماناسلو قائلا: "إنني آمل في أنهم سوف يسمحون لي بتسلق (الجبل) بحسن نية للمسعى الإنساني الذي أقوم به".



يشار إلى أنه في عام 1987، تسلق البولندي جيرزي كوكوتشكا أعلى 14 قمة جبيلة في العالم خلال سبعة اعوام و11 شهرا و14 يوما.