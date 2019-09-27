الجمعة 27 سبتمبر 2019 الموافق 28 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

قصة عارضة أزياء هاجمت "جوتشي".. والدارترد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:00 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
طباعة
هاجمت عارضة الأزياء الإيطالية" آيشا تان جونز دار أزياء " دار جوتشي خلال أسبوع الموضة بميلانو،وتم عرض مجموعة من سترات مستوحاة من أزياء مستشفى الأمراض العقلية، من خلال رفع يديها مكتوبة عليها " الصحة العقلية ليست موضة".

ووفقًا لمجلة " فوج" أعترضت عارضة الأزياء خلال أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2020 بسبب اعتماد الدار إطلالات للعارضات مستوحاة من سترات مستشفى الأمراض العقلية.

وعبرت " جونز" عن اعتراضها على فكرة المجموعة، واحتجت خلال العرض المباشر الذي كانت تسير فيه ورفعت يديها التي كتبت عليهما: "الصحة العقلية ليست موضة"، واصفة الأمر بـ"المسيء" و"غير الأخلاقي.

ونشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الشهير انستجرام في بيان لهاقائلة: " بصفتي فنانة وعارضة أزياء واجهت مشكلاتها الخاصة المتعلقة بالصحة العقلية، وباعتبار أنّ لدي أحباء عانوا من الاكتئاب والقلق وانفصام الشخصية، أودّ أن أشير إلى أن قرار دار أزياء كبرى مثل (جوتشي)، باستخدام سترات المعانين من اضطرابات الصحة العقلية كسياق للحظة موضة عابرة، أمر مؤلم وينطوي على قلة إحساس".

وأضافت: "تقديم صورة عن كفاح المعانين من اضطرابات الصحة العقلية، كعرض لبيع الملابس أمر مبتذل ومهين لملايين الناس الذين يعانون من مشاكل عقلية حول العالم".

جوتشي ترد: نقدم صورة من المجتمع
وعلى الفور ردت دار الأزياء الكبرى جوتشي على الهجوم عليها من خلال رفع مجموعة من الصور لعارضات الأزياء، مشيرة إلى أنّ الأزياء التي قدمتها "ذات منفعة"، وتمثل اللباس الذي يفرضه المجتمع، وأولئك الذين يسيطرون عليه.

وأرفقت الصور بمنشور أوضحت فيه: "صمم أليساندرو ميشيل هذه الملابس الأنيقة ذات المساحات الفارغة، لتمثيل كيفية ممارسة القوة من خلال الموضة مدى الحياة، للقضاء على التعبير عن الذات ولكبح الهوية

وأصدر مصمم أزياء المجموعة ميشيل بيان يوضح به الهجوم الذي واجهة بمجرد انتشار صور المجموعة: "أردت أن أوضح كيف يمكن للمجتمع اليوم أن تكون لديه القدرة على الانفتاح وعدم السير على خط واحد، كان المعرض رحلة من الامتثال إلى الحرية والإبداع، الزي الرسمي والملابس النفعية، وسترات المرضى العقليين، تم إدراج مثل هذه القيود في عرض الأزياء باعتبارها النسخة الأكثر تطرفًا من القيود التي يفرضها المجتمع".

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

السيسي يصل القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

السيسي: ما يحدث في مصر الآن بمثابة "حرب"

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول تعليق من السيسي على دعوات الفوضى والتخريب (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بتر قدم الطفلة "جنى" ضحية تعذيب جدتها في الدقهلية

ads

الصور

image description

صور وصول السيسي إلى القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة

image description

صور حفل تامر حسني في جامعه مصر

image description

فيديو.. مسن يخترع ماكينة تشكيل حديد لذوي الاحتياجات الخاصة

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

الأكثر قراءة

أول تعليق من السيسي على دعوات الفوضى والتخريب (فيديو)

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

القصة الكاملة لربط مهندس ومحاسب في شجرة بالإسماعيلية (فيديو)

حبس مسن هتك عرض طفل فى حلوان

أيام زمان

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

"بيخاف من الدم".. محمود المليجي يكشف مفاجأة عن شخصية فريد شوقي

الصحة

حب الشباب في سن المراهقة قد يكون حالة التهابية طبيعية

سنة أولى منشطات.. أطباء يؤكدون: "وهم"

زيت السمك يظهر نتائج واعدة في الوقاية من النوبات القلبية

تسبب تشوهات.. دراسة تحذر من أكياس الشاي "البلاستيكية"

الرئيس نيوز

رئيسا مجلس النواب والوزراء في استقبال الرئيس بمطار القاهرة

تسريبات جديدة من جروب "الحشد 3" خاص بعناصر الإخوان

السيسي: اللي اتعمل قبل كدا مش هينفع يتعمل تاني ومتقلقوش من حاجة

السيسي: كل ما يثار في إعلام الإخوان كذب وافتراء وتشويه

منوعات

إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية توافق على لقاح لعلاج الجدري

علماء يحددون الجينات المرتبطة بقصور وظائف القلب

تطعيم 800 ألف طفل ضد الحصبة في الكونغو الديمقراطية

إيكي أول مدينة يابانية تعلن حالة الطوارئ البيئية

كشكول

"التعليم" تصدر قراراً مهماً للطالبات المتزوجات بالمدارس الفنية

"التعليم العالي" يستعرض فعاليات التعريف بالحضارة المصرية

بالصور.. طلاب جامعة القاهرة في زيارة للكلية البحرية

غداً.. امتحان تنمية المهارات لطلاب الأول الثانوي بالمدارس الفنية

إسلام سياسي

منشق يحذر من الخلايا الإخوانية النائمة

استقبال حافل للرئيس السيسي بعد عودته من الجمعية العمومية للأمم المتحدة

منشق: فشل الإخوان في مصر دمر الجماعة بالدول العربية

خبير أمني يحذر من المشاركة في تظاهرات المؤيدة والمعارضة للدولة


زيت وسكر

29% صادرات مصر لأكبر الأسواق العالمية

اكتشاف مفتاح قتل فيروس “الإيدز”

تفاصيل أزمة غرق بعض الأراضى الزراعية بالفيوم

هل تم وقف تظلمات بطاقات الدعم التموينى؟.. تعرف على الإجابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم صارت الخيانة وجهة نظر!
مدحت بشاى
«متحدون».. سراج على المنارة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد عبده.. أول مُفتٍ مستقل لمصر
جمال طه
استهداف «أرامكو» والتوافق الإيرانى الأمريكى
المزيد

الثقافة

فنيات الجلد الطبيعى وورشة للخط العربى بمكتبة مصر الجديدة

الليلة.. حفل فرقة جوهرة الشرق بمكتبة الإسكندرية

فئران تأكل الحديد بضيافة المنتدى الثقافى للأصالة والمعاصرة

الليلة.. حفل لعازفة الهارب ياسمين الحربى بدار الأوبرا

صفحتنا ع الفيس بوك