قصة عارضة أزياء هاجمت "جوتشي".. والدارترد

هاجمت عارضة الأزياء الإيطالية" آيشا تان جونز دار أزياء " دار جوتشي خلال أسبوع الموضة بميلانو،وتم عرض مجموعة من سترات مستوحاة من أزياء مستشفى الأمراض العقلية، من خلال رفع يديها مكتوبة عليها " الصحة العقلية ليست موضة".



ووفقًا لمجلة " فوج" أعترضت عارضة الأزياء خلال أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2020 بسبب اعتماد الدار إطلالات للعارضات مستوحاة من سترات مستشفى الأمراض العقلية.



وعبرت " جونز" عن اعتراضها على فكرة المجموعة، واحتجت خلال العرض المباشر الذي كانت تسير فيه ورفعت يديها التي كتبت عليهما: "الصحة العقلية ليست موضة"، واصفة الأمر بـ"المسيء" و"غير الأخلاقي.



ونشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الشهير انستجرام في بيان لهاقائلة: " بصفتي فنانة وعارضة أزياء واجهت مشكلاتها الخاصة المتعلقة بالصحة العقلية، وباعتبار أنّ لدي أحباء عانوا من الاكتئاب والقلق وانفصام الشخصية، أودّ أن أشير إلى أن قرار دار أزياء كبرى مثل (جوتشي)، باستخدام سترات المعانين من اضطرابات الصحة العقلية كسياق للحظة موضة عابرة، أمر مؤلم وينطوي على قلة إحساس".



وأضافت: "تقديم صورة عن كفاح المعانين من اضطرابات الصحة العقلية، كعرض لبيع الملابس أمر مبتذل ومهين لملايين الناس الذين يعانون من مشاكل عقلية حول العالم".



جوتشي ترد: نقدم صورة من المجتمع

وعلى الفور ردت دار الأزياء الكبرى جوتشي على الهجوم عليها من خلال رفع مجموعة من الصور لعارضات الأزياء، مشيرة إلى أنّ الأزياء التي قدمتها "ذات منفعة"، وتمثل اللباس الذي يفرضه المجتمع، وأولئك الذين يسيطرون عليه.



وأرفقت الصور بمنشور أوضحت فيه: "صمم أليساندرو ميشيل هذه الملابس الأنيقة ذات المساحات الفارغة، لتمثيل كيفية ممارسة القوة من خلال الموضة مدى الحياة، للقضاء على التعبير عن الذات ولكبح الهوية



وأصدر مصمم أزياء المجموعة ميشيل بيان يوضح به الهجوم الذي واجهة بمجرد انتشار صور المجموعة: "أردت أن أوضح كيف يمكن للمجتمع اليوم أن تكون لديه القدرة على الانفتاح وعدم السير على خط واحد، كان المعرض رحلة من الامتثال إلى الحرية والإبداع، الزي الرسمي والملابس النفعية، وسترات المرضى العقليين، تم إدراج مثل هذه القيود في عرض الأزياء باعتبارها النسخة الأكثر تطرفًا من القيود التي يفرضها المجتمع".

