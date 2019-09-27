فصل الكهرباء عن 12 منطقة في كفر الشيخ غدًا

أعلن المركز الإعلامي لمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ، غدًا السبت، لمدة 3 ساعات، وذلك بالتنسيق مع شبكة الكهرباء.



وقال المركز الإعلامي، في بيان له، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ، وهي: "تقسيم 2، وتقسيم الأوقاف، وشارع الجيش، والقنطرة، وميت علوان، وتقسيم الشرطة، وتقسيم النيابة الإدارية، وتقسيم التجاريين، والمستشفى العام، ومديرية الصحة، وبنك الدم، ومستشفى الرمد"، من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة صباحا، وذلك في ضوء أعمال الصيانة والتطوير على الخطوط وشبكات الكهرباء، وبالتزامن مع قرب حلول فصل الخريف.



وأكد البيان، أنه قد تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم، مُطالبين كافة المواطنين بالمناطق المذكورة، بالاستعداد لفصل التيار الكهربائي، لحين عودة التيار إلى طبيعته مرة أخرى.