أسعار النفط تنخفض وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، وسط مخاوف تجاه مستويات الطلب على الخام.



وحذرت وكالة الطاقة الدولية اليوم من أنها قد تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري و2020، حال تعرض الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التباطؤ.



وذكرت الوكالة: "سيعتمد ذلك على الاقتصاد العالمي، حيث إنه في حالة ضعفه مع وجود بالفعل بعض الإشارات، فإننا قد نخفض توقعات الطلب على الخام".



وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.9 % إلى 62.19 دولار للبرميل.



كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6 % عند 56.09 دولار للبرميل.



وفي الأسبوع الجاري ذكرت التقارير الصحفية، أن السعودية تستعيد إنتاجها بوتيرة أسرع من المتوقع، وذلك في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له شركة "أرامكو"، الأمر الذي رفع مخاوف زيادة المعروض.



كما أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت هذا الأسبوع ارتفاع المخزونات في الأسبوع الماضي بمقدار 2.4 مليون برميل.



ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام في الأسبوع الماضي.