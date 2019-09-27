الدولار يرتفع عالميًا ويتجه لتسجيل أفضل أداء في 3 أسابيع

ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتجاوز مؤشر العملة مستوى 99.2، حيث يتجه لتسجيل أفضل أداء في 3 أسابيع.



واستقر الدولار أمام اليورو عند 1.0923 دولار، كما استقر أمام الين مُسجلًا 107.86 ين.



وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 % مُسجلة 1.2290دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9931 فرنك.



وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 % إلى 99.242.



واستفادت العملة الأمريكية في الأسبوع الجاري من التوترات السياسية في الولايات المتحدة، حيث واجه الرئيس دونالد ترامب تحركات من جانب مجلس النواب تستهدف عزله، وذلك لمواجهته اتهامات بممارسة ضغوط على رئيس أوكرانيا للحصول على معلومات حول جون ايدن نائب الرئيس السابق، وفتح تحقيقات ضده.



كما أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تأرجحت في الأسبوع الجاري بين تصريحات من الجانبين تؤكد على التمسك بالتوصل لاتفاق تجاري، وسط تأكيدات حول تحرك الصين لشراء منتجات زراعية أمريكية، وأخرى من جانب ترامب تؤكد رفضه لأي شكل من الاتفاق التجاري السيء.



ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات طلبات السلع المعمرة والدخل الشخصي في الولايات المتحدة.