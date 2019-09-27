تطعيم 800 ألف طفل ضد الحصبة في الكونغو الديمقراطية

طعمت السلطات في الكونغو الديمقراطية أكثر من 800 ألف طفل بمصل الحصبة بعد تفشي الوباء؛ مما أدى إلى مصرع أكثر من 3500 شخص منذ بداية العام الحالي.



وأفادت تقارير إعلامية أن منظمة الصحة العالمية وحكومة الكونغو الديمقراطية تهدفان إلى تنفيذ برامج طوارئ فى جميع أنحاء البلاد في غضون أسبوع.