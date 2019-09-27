الذهب يتراجع 9 دولارات ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتراجعت بأكثر من 9 دولارات، لتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، وذلك مع قوة الدولار وقبيل الإفصاح عن بيانات اقتصادية.



وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم نوفمبر بنحو 0.6 % أو ما يعادل 9.10 دولار إلى 1506.10 دولار للأوقية.



كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 % عند 1498.88 دولار للأوقية.



وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 % عند 99.245.



ويأتي انخفاض أسعار الذهب وسط ارتفاع الدولار الأمريكي، مع الاضطراب السياسي في الولايات المتحدة.



وأصدرت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب أمس نسخة منقحة من شكوى المدعين التي ورطت الرئيس دونالد ترامب في مواجهة إجراءات تشريعية تهدف عزله.



وأظهرت الوثيقة ترامب يستخدم سلطة منصبه لطلب التدخل من دول أجنبية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.



أما على صعيد المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بكين بدأت في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، "عبر شراء منتجات اللحوم، ولحوم الخنزير بشكل خاص".



كما ذكرت مصادر مطلعة، أن المفاوضين من كلا البلدين سيلتقيان في واشنطن في 10 أكتوبر المقبل.



ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات طلبات السلع المعمرة والدخل الشخصي في الولايات المتحدة.