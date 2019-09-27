إصابة 6 أشخاص بسبب خلافات عائلية في سوهاج

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، في مشاجرة بسبب الميراث، بمركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.



وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة بناحية نجع مصلح التابع لقرية أولاد يحيي قبلي دائرة المركز.



وبالفحص تبين أن مشاجرة حديث بين "ش.ن" 45 سنة، عامل، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالكتف الأيسر وجرح بالرأس، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، و"آ.ح" 45 سنة، ربة منزل مصابة بكسر بالمرفق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، "ك.ش" 18 سنة طالب مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبين "إ.ف" 47 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالوجه، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، و"ر.ن" 42 عامًا، موظف، و"خ.م" 43 عامًا حاصل على دبلوم تجارة.



وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات على قطعة أرض آلت إليهم بالميراث.