الشرطة اليونانية تحبط محاولة لتهريب الآثار

أحبطت الشرطة اليونانية محاولة لتهريب مقتنيات أثرية تشمل خواتم ثمينة وعملات أثرية، وألقت القبض على 8 أشخاص مشتبه في انتمائهم لعصابة تهريب الآثار في بلدة لاريسا.



وذكرت الشرطة، وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية، أن العصابة قامت بعمليات حفر غير قانونية في مناطق ريفية جبلية في منطقة ثيسالي وبييريا بوسط اليونان بهدف بيع هذه الآثار التاريخية في السوق السوداء.



وتمت مصادرة عشرات القطع الأثرية، بما في ذلك الخواتم الذهبية ومجموعة كبيرة من العملات المعدنية والمجوهرات البرونزية والتماثيل الطينية والفخار والأسلحة الحديدية خلال سلسلة من المداهمات المنزلية.