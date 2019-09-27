السجن 8 سنوات لبريطانيين هربا كوكايين للبرتغال

قضت محكمة برتغالية بالسجن لمدة ثماني سنوات ضد زوجين بريطانيين مسنين لإدانتهما بتهريب مخدر الكوكايين على متن سفينة رحلات رست في العاصمة البرتغالية لشبونة.



وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) أن الشرطة البرتغالية ألقت القبض على روجر وسوزان كلارك 72 – 71 عاما في لشبونة بعد لحظات من رسو سفينة الرحلات في لشبونة بعدما تبين وجود 4 حقائب في الكابينة الخاصة بهما ممتلئة بكمية من الكوكايين قيمتها مليوني يورو.



وذكرت الشرطة أن عملية القبض على المسنين البريطانيين تمت بالتنسيق وتبادل المعلومات مع السلطات البريطانية.