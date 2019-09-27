"الخليج للخدمات البحرية" تحصل على مهلة بشأن تسهيلات رأس المال

قالت شركة الخليج للخدمات البحرية اليوم الجمعة، إنها توصلت إلى اتفاق مع مقرضين لضمان أنها ستحظى بسيولة مستمرة حتى نهاية العام، بعد شهر تقريبا من استقالة رئيس الشركة بعد أن أصدرت تحذيرا من انخفاض أرباح العام بالكامل.



وقال الشركة المتخصصة في تقديم خدمات حقول النفط البحرية، والتي أرجأت الإعلان عن نتائج أعمالها عن النصف الأول في وقت سابق من الشهر الجاري مع مواصلتها محادثات مع مقرضين، إنها ستعلن النتائج في 30 سبتمبر.



وسيوفر الاتفاق للشركة تجديد تسهيل قائم لرأس المال العامل بقيمة 25 مليون دولار، واستخدام تسهيلات سندات مما سيدعم الشركة حتى نهاية 2019.



كانت الشركة التي مقرها أبوظبي قالت إن مراجعة أجراها المدير المالي الجديد ستيفن كيرسلي لسفن عملاقة تابعة لها عاملة في شمال غرب أوروبا والشرق الأوسط تشير إلى أن الأرباح الأساسية للعام 2019 ستدور بين 45 و48 مليون دولار، انخفاضا من 58 مليون دولار أعلنتها العام الماضي.



وقالت الشركة إنها تواصل محادثات مع مقرضين بشأن "حل طويل الأجل" يركز على الاتفاق على تعديل وتمديد تسهيلاتها القائمة بحلول نهاية 20198.



وتسببت التوترات في الخليج والقلق بشأن آفاق النمو العالمي والضبابية المحيطة بأسعار النفط في الآونة الأخيرة في تثبيط ثقة المستثمرين.