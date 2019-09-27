السيسي يرد على دعوات الجماعات الإرهابية (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخاطبا الشعب المصري: "هو انتوا بتسمعوا كلامهم تصدقوه وبتتعاملوا معاه على إنه حقيقة.. الموضوع غير كده خالص.. دى صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته عقب عودته إلى أرض الوطن: "تلك المواقع تقدم أشياء غير حقيقية، ومصر قوية بشعبها.. والبلد جامدة اوي بيكم يا مصريين".



وتابع: "الجماعات المعادية لمصر لن تترك المصريين ينجحوا"، مؤكدًا أنها حرب بيننا وبينهم، متسائلًا: "انتوا بتسمعوا إزاى الناس دى".

