السيسي يرد على دعوات الجماعات الإرهابية (فيديو)
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:48 ص
ياسمين عباسطباعة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخاطبا الشعب المصري: "هو انتوا بتسمعوا كلامهم تصدقوه وبتتعاملوا معاه على إنه حقيقة.. الموضوع غير كده خالص.. دى صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده".
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته عقب عودته إلى أرض الوطن: "تلك المواقع تقدم أشياء غير حقيقية، ومصر قوية بشعبها.. والبلد جامدة اوي بيكم يا مصريين".
وتابع: "الجماعات المعادية لمصر لن تترك المصريين ينجحوا"، مؤكدًا أنها حرب بيننا وبينهم، متسائلًا: "انتوا بتسمعوا إزاى الناس دى".
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته عقب عودته إلى أرض الوطن: "تلك المواقع تقدم أشياء غير حقيقية، ومصر قوية بشعبها.. والبلد جامدة اوي بيكم يا مصريين".
وتابع: "الجماعات المعادية لمصر لن تترك المصريين ينجحوا"، مؤكدًا أنها حرب بيننا وبينهم، متسائلًا: "انتوا بتسمعوا إزاى الناس دى".