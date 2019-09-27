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مصر

استعدادات ضخمة أمام المنصة لاستقبال مؤيدى الرئيس السيسى (صور)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:28 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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شهد محيط شارع النصر بمنطقة مدينة نصر وخاصة أمام "المنصة" وبانوراما السادس من أكتوبر، استعدادات مكثفة لاستقبال مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفنانين الذين أعلنوا عبر صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي المختلفة تأييدهم للرئيس واستكمال إنجازاته.

وجاءت الاستعدادات على شكل مسرح كبير تم تشييده من مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى تواجد عدد كبير من سماعات "الدي جي"، والتي سيقوم بالغناء عليها عدد من نجوم الفن المصري.

وكان قد أعلن فناني مصر وعدد كبير من النجوم، دعمهم الكامل للرئيس لاستكمال الإنجازات، إضافة إلى دعم الشعب المصري معهم، للقوات المسلحة والشرطة المصرية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا دعوات لجموع المصريين الشرفاء للنزول للشارع، خاصة بميدان هشام بركات وشارع النصر، أمام النصب التذكاري، الساعة الرابعة مساءً، تأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة، ضد الحملات الممنهجة التي تشنها الجماعات الإرهابية خارج مصر.

وقال رواد مواقع التواصل إن ما يتم تداوله عبر المواقع المعادية لمصر، ما هي إلا شائعات يتم شنها من الخارج لإسقاط وإضعاف الدولة المصرية، ونزولهم اليوم بميدان هشام بركات، ما هو إلا رد على تلك الشائعات المغرضة، حاملين الشعارات التي توضح تأييد المصريين للقيادة السياسية.

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