النيابة تطلب التحريات حول محاولة سيدة ذبح شاب بالمعصرة

طلبت نيابة حلوان تحريات الأجهزة الامنية بالقاهرة حول محاولة سيدة ذبح شاب بزجاجة مكسورة بسبب لهو الأطفال.



وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المجني عليه مصاب بذبح قطعي بالرقبة ويرقد في المستشفي في حالة خطرة.



كان تلقى المقدم محمد مجدى رئيس مباحث المعصرة إخطارا بقيام ربة منزل بالشروع في قتل شاب ذبحا عن طريق زجاجة مكسورة، وعلى الفور انتقل الرائد محمد صلاح معاون مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة شاب بذبح قطعى بالرقبة وفى حالة حرجة على يد ربة منزل جارته بسبب قيامه بالتعدى على طفلها الصغير أثناء لهوه مع الأطفال في المنطقة.



وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى وتم من عمل أكمنة وضبط المتهمة وتدعى "أميمة. م"، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة عرب سلام بالمعصرة، وبالعرض على العميد مجدى خلف مأمور قسم المعصرة أمر بتحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.