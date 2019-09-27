"واتس آب مصر".. للإبلاغ عن أى رسائل تحريضية أو شغب

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تخصيص الجهات الأمنية رقم تليفون واتس آب باسم «واتس آب مصر»، لتلقي بلاغات المصريين عن أحداث الشغب والفوضي وأعمال العنف، أو تلقيهم رسائل تحريضية.



ويتلقى الرقم وفق "أديب"، الفيديوهات والصور والصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الرسائل التحريضية التي تصل المصريين، أو أي معلومات عن عناصر إرهابية وتحركاتهم وتواجدهم داخل الشقق المفروشة، أو الاشتباه في وجود غرباء بالشقق المفروشة.



ويحمل واتساب مصر رقم "01064976557".



وأكد "أديب" سرية بيانات المبلغين، مناشدا المواطنين بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخططات التحريضية.