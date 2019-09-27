حبس 50 متهما من تجار المخدرات والأسلحة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 50 متهما في الإتجار بالمخدرات والأسلحة النارية والذخائر بعد إلقاء القبض عليهم في حملات داهمت خلالها قوات أمن الجيزة عددا من البؤر الإجرامية.



وجهت النيابة للمتهمين اتهامات الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وحيازة أسلحة بدون ترخيص والاتجار بالمواد المخدرة.



وكشفت التحقيقات أن عدد من أقسام شرطة الجيزة شنت حملات على مستوى المحافظة ونجحت في مجال قضايا المواد المخدرة في ضبط 40 متهما و40 قضية اتجار و2335 جرام حشيش و391 قرص مخدر و1420 جرام استروكس و70 جرام هيروين.



وقررت النيابة إرسال المضبوطات في قضايا المخدرات إلى المعامل الكيماوية بوزارة الصحة لفحصها وتحديد أنواعها.



كما في مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 10 متهمين و7 قضايا دفاع عن النفس و1 طبنجة عيار 9مم و9 فرد خرطوش محلى الصنع و21 طلقات مختلفه الأعيرة قررت النيابة أرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها.