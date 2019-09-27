أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ61.35 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 1%، وذلك بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وبينما تواصل السعودية تعافيًا بخطى أسرع من المتوقع لإنتاجها النفطي.



وتراجعت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت فى بداية جلسة التداول اليوم لتصل إلى 61.35 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط إلى 56.29 دولار للبرميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة بلغت 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضى، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 249 ألف برميل.



واستعادت السعودية طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميًا، محققة تعافيًا أسرع مما كان متوقعًا بعد هجمات 14 سبتمبر الجارى على اثنتين من منشآتها النفطية.